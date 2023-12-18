T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/386 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ERCİŞ-VAN

MEVKİİ : BAYAZIT MAH

ADA NO : 16

PARSEL NO : 10

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.250 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : SONGÜL İNCE,SEVGÜL SÖRME, BİRGÜL SÖRME

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/386 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/10/2023

Basın No:ILN01951611

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