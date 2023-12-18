T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/465+657+587+625+665Esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğütarafından mahkememizin;

2022/465 Esas sayılı dosyasından davalılar davalılar Emine(İbrahim Çocuğu), Erol Özdemir, Hafize (İbrahim Çocuğu), Mustafa (İbrahim Çocuğu)aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karakova Mahallesi, 541 parsel sayılı taşınmazın 1.742,68 m²'lik kısmında,

2022/657 Esas sayılıdosyasından davalı Ramazan Esenkurt aleyhine Denizli ili Pamukkale ilçesi Eldenizli Mahallesi Kocakavak Mevkii 208 Ada 39 Parsel sayılı taşınmazın 2.132,40 m2'lik kısmında,

2022/587 Esas sayılı dosyasından davalı muris Ayşe Aydın ve mirasçıları Durdu Alp, Hasan Aydın, Hatice Cansever, Yaşar Aydın aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, 235 Ada 30 parsel sayılı taşınmazın 970,55 m² 'lik kısmında,

2022/625 Esas sayılı dosyasından davalılarDurdu Arık, Eşe Yıldırım, İbrahim Fekırdak, Süleyman Fekırdak, Veysel Fekırdak, Zadef Ayaleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi 201 ada 30 parsel sayılı taşınmazın 646,77 m² 'lik kısmında,

2022/665 Esas sayıl dosyasından davalı Ziya Selçuk aleyhine Denizli ili, PAMUKKALE ilçesi, Korucuk Mahallesi, 492 parsel sayılı taşınmazın 92,62-m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'na yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur 04/12/2023

Basın No:ILN01952470

#ilan.gov.tr