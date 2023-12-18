T.C.

ÇAYCUMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince ; Zonguldak ili Çaycuma ilçesisınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların yol inşaatı ve emniyet sahası tesis etmek amacı ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketitarafından2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketiadına tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO BULUNDUĞU YER MEVKİİ ADA PARSEL VASFI YÜZ ÖLÇÜMÜ MALİKİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ 2023/1088 Şenköy köyü Değirmen Yanı 113 4 Tarla 966,73 m² SİYAMİ HAMARATLI HÜSEYİN HAMARATLI RAMAZAN HAMARATLI İRFAN HAMARATLI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1084 Hacıibadi Köyü Dereboyu 159 89 Tarla 2.609,40 m² MUSTAFA ÖZBAY AHMET ÖZBAY İSMAİL ÖZBAY TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1082 Hacıibadi Köyü Dereboyu 159 87 Tarla 32.267,16 m² NECATİ DELİÖREN DURSUN DELİÖREN AVNİ DELİÖREN ARMAĞAN TABAK SEBAHATTİN DELİÖREN BAHATTİN DELİÖREN İBRAHİM DELİÖREN SONER DELİÖREN ZİYA KUYUMCU ÖMER ÇİLOĞLU FERAT ÇİLOĞLU ŞABAN ÇİLOĞLU MUSTAFA ELİEYİOĞLU KAZIM ELİEYİOĞLU KASIM ELİEYİOĞLU CELAL CİVELEK CEMAL CİVELEK HASAN CİVELEK BAYRAM CİVELEK OSMAN CİVELEK YUNİS CİVELEK CENGİZ CİVELEK FATİME KUĞUMCU PAŞA CİVELEK HASAN ELİEYİ HÜSNÜ ÇİLOĞLU KASİM ÇİLOĞLU İLYAS ÇİLOĞLU ALİ ÇİLOĞLU MEHMET ÇİLOĞLU ZÜHRİYE ÇİLOĞLU HÜSNÜ ÇİLOĞLU EYYÜP ÇİLOĞLU MEHMET ÇİLOĞLU ZÜHRİYE HALICI ZEYNEP AL FATMA SARIBAŞ AZİME AL ŞENGÜL AKCA SEVİM ÇİLOĞLU DÖNDÜ ÇAMLI AKİF YANAZ MUSTAFA YANAZ HASAN YANAZ RAMAZAN YANAZ ŞABAN YANAZ NAZMİYE EREN KEZBAN ÖZBAY HÜSNÜ ÖZBAY HABİBE VURAL ŞENGÜN SARIÖZ HATİCE VURAL DÖNDÜ BAYHAN TEZCAN GİDER EMEL DÖNGEL MERYEM ELİEYİOĞLU RAMAZAN BASATLI BİLAL BASATLI EMİNE BASATLI SATİYE KUYUMCUOĞLU SEVİM ŞEKERCİ ŞAHİN KUYUMCU RAMAZAN KUYUMCU ZEYNEP MUSLUER PINAR OSMANOĞLU BAHAR BAYSAL FATMA KOCAOĞLU MEVLÜT ÇİLOĞLU SATILMIŞ ÇİLOĞLU HANIM ELİEYİ CEVAT ÇİLOĞLU HAYRETTİN ÇİLOĞLU FATİME ÇİLOĞLU HATİCE ÇİLOĞLU HAFİZE ÇİLOĞLU ŞERİFE ELİEYİ HASAN ELİEYİ ÖZKAN GİDER ASİYE AKCA DÖNDÜ MUSLUKAL SADİFE YÜRÜBAŞ HALİL ÖZBAY ŞAKİR ÖZBAY KAMİL ELİEYİOĞLU AYSEL BASATLI ZEYNEP BASATLI SELAHATTİN BASATLI HÜLYA BASATLI AYŞE KARAKÖK İSMET CİVELEK HACER CİVELEK AZİZ ELİEYİOĞLU ŞÜKRİYE KURUYAMAÇ CEMİLE ŞEKERCİ İBRAHİM BASATLI İSMAİL ELİEYİOĞLU DAVUT KARAKÖK OSMAN KARAKÖK ÖMER KARAKÖK HAYRİYE İNAMOĞLU RACİ KUYUMCU RIFAT ELİEYİ YUSUF ELİEYİ MUHARREM ELİEYİOĞLU İBRAHİM ELİEYİOĞLU GALİP BASATLI ALİM BASATLI ALİM BASATLI HÜSNÜ BASATLI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1080 Hacıibadi Köyü Dereboyu 159 81 Tarla 43.888,15 m² GALİP BASATLI ALİM BASATLI HÜSNÜ BASATLI MEHMET AL RIFAT ELİEYİ YUSUF ELİEYİ MUHARREM ELİEYİOĞLU İBRAHİM ELİEYİOĞLU CEMAL BASATLI CELAL BASATLI İSMAİL ELİEYİOĞLU ÖMER ÇİLOĞLU FERAT ÇİLOĞLU ŞABAN ÇİLOĞLU FATİME BASATLI AYŞE BASATLI CEMİLE ŞEKERCİ İBRAHİM BASATLI HAYRİYE İNAMOĞLU ÖMER KARAKÖK OSMAN KARAKÖK DAVUT KARAKÖK ZEYNEP BASATLI AYSEL BASATLI SELAHATTİN BASATLI HÜLYA BASATLI NAİL SARIÖZ RECEP SARIÖZ ALİ SARIÖZ GÜLŞEN SARIÖZ RAMAZAN SARIÖZ FATMA USTA DÖNDÜ EKER FERİDE ÇİLOĞLU İSMAİL SARIÖZ ESMA SARIÖZ ARSLAN SARIÖZ SIDDIKA SARIÖZ NAİL SARIÖZ MUSTAFA ELİEYİOĞLU KAZIM ELİEYİOĞLU KASIM ELİEYİOĞLU CELAL CİVELEK CEMAL CİVELEK HASAN CİVELEK BAYRAM CİVELEK OSMAN CİVELEK YUNİS CİVELEK CENGİZ CİVELEK FATİME KUĞUMCU PAŞA CİVELEK HACER CİVELEK İSMET CİVELEK AYŞE KARAKÖK ŞÜKRİYE KURUYAMAÇ AZİZ ELİEYİOĞLU KAMİL ELİEYİOĞLU EMİNE BASATLI EMEL DÖNGEL MERYEM ELİEYİOĞLU RAMAZAN BASATLI BİLAL BASATLI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1078 Hacıibadi Köyü Dereboyu 159 58 Tarla 31.263,63 m² RIFAT ELİEYİ YUSUF ELİEYİ MUHARREM ELİEYİOĞLU İBRAHİM ELİEYİOĞLU OSMAN KARAKÖK ÖMER KARAKÖK DAVUT KARAKÖK ÖMER ÇİLOĞLU FERAT ÇİLOĞLU ŞABAN ÇİLOĞLU İSMAİL ELİEYİOĞLU KAMİL ELİEYİOĞLU HAYRİYE İNAMOĞLU MUSTAFA ELİEYİOĞLU KAZIM ELİEYİOĞLU KASİM ELİEYİOĞLU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1068 Hacıibadi Köyü Salamyeri 153 15 Tarla 5.476,01 m² MUSTAFA ÇOLAK TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1064 Hacıibadi Köyü Hasangeçidi 120 24 Tarla 436,70 m² İSMAİL BALOĞLU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1062 Hacıibadi Köyü Hasangeçidi 120 9 Tarla 743,61 m² RECEP BALOĞLU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı. 2023/1058 Hacıibadi Köyü Hasangeçidi 120 14 Tarla 815,24 m² ZÜHRİYE BALOĞLU HÜSEYİN BALOĞLU HASAN BALOĞLU ORHAN BALOĞLU KAZIM BALOĞLU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu,Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

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Basın No: ILN01952697

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