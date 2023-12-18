T.C.

BAFRA1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2022/176Esas

KARAR NO : 2023/668

SANIK: MOHAMMED TALIB ABED ABED- Talıb ve Intısar oğlu, 15/10/2000 AL-ANBAR doğ. TC Kimlik No:99143910758Bafra 1.Asliye Ceza Mahkemesinin09/10/2023 tarih 2022/176 esas 2023/668 karar sayılı kararı ile;

1.Sanığın; yüklenen, sübut bulan Adet Gereği Açıkta Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK nun 142/1-e maddesi gereğince suçun işleniş işleniş biçimi, failin güttüğü amaç ve saiki dikkate alınarak takdiren 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından; meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre; verilen 5237 sayılı TCK.nun 35. maddesi gereğince takdiren 1/2 oranında indirilerek; sanığın 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen cezadan,failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar dikkate alınarak 5237 sy.TCK 62.maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Suçun işleniş biçimine, delil durumuna, gerekçede açıklanacak nedenlere göre sanık hakkında başkaca artırım ve indirim nedenlerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararı ile 15.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunla yapılan değişiklikler sonrası oluşan durumuna göre, sanık hakkında TCK'nın 53. Maddesinin 1.ve 2. Fıkraları ile 3. Fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması nazara alınarak yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde vicdani kanaat oluşması nedeniyle 5271 sayılı CMK 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın 5271sayılı cmk231/8 maddesi gereğince5 YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak takdiren sanık hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına yer olmadığına,

5271 sayılı CMK 231/10 gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak düşürüleceğinin sanığa ihtarına,

5271sayılı CMK231/11 gereğince sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına karar verilmiştir.

Davada taraf olarak bulunan sanık MOHAMMED TALIB ABED ABED tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve Mahkememiz kararının tebliğ edilemediği anlaşıldığından; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 binin altındaki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİ ile hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01952657

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