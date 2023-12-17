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KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 00:24 Güncelleme 18 Aralık 2023, 00:39
Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 18 Aralık 2023, 00:39

İLAN

T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/134 Esas

MİRASÇI : Harun Reşit MOL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/06/2024 günü saat: 10:13'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01952329

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