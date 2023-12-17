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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 00:25 Güncelleme 18 Aralık 2023, 00:34
Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 18 Aralık 2023, 00:34

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ (2023 YILI)
SIRA NO

İSİM / UNVAN

ADRES

DOSYA NO/TARİH

TEBLİĞ KONUSU

EVRAĞIN NEV'İ

YASAL DAYANAK

 BORCUN MİKTARI / TL TEBLİĞ NEDENİ
1 Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A

Üsküdar/ İSTANBUL

 4713-4657

23.08.2023

Encümen İdari Para Cezası

 Ödeme Emri 1608 Sayılı Kanun 1.295 Adreste Bulunamadı.
2

 Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A

Üsküdar/ İSTANBUL

 4712-4656

23.08.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.

3

 GTL Lojistik Oto. İnş. Bilg. Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. Anadolu Mh. Kanuni Cd. Tır Garajı No:4/12

Tuzla/ İSTANBUL

 4712-4656

23.08.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.

4

Çağlayan Nakliyat İnş. Turz. Gıd. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 Gürsel Mh. Ozan Sk. No:9/2

Kağıthane/ İSTANBUL

 4887-4832

31.08.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.

5

 TUBESE İnşaat İm. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. POSTANE MH. MANASTIR YOLU CD. İSKİTOĞLU APT. NO:13/1 TUZLA/İSTANBUL 5198-5145

13.09.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
6

GÜLAY MERAL

 SANAYİ MH. BARBAROS HAYRETTİN SK. NO:17/4 GÜNGÖREN/İSTANBUL 5203-5150

13.09.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
7

 Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A

Üsküdar/ İSTANBUL

 5242-5183

20.09.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
8

 Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A

Üsküdar/ İSTANBUL

 5242-5183

20.09.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
9

Çağlayan Nakliyat İnş. Turz. Gıd. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 Gürsel Mh. Ozan Sk. No:9/2

Kağıthane/ İSTANBUL

 5241-5182

20.09.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
10

 BSF Nakliyat Hafr. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kirazpınar Mh. Yeni Bağdat Cd. No:779 Gebze/KOCAELİ 5285-5226

20.09.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
11 BSF Nakliyat Hafr. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kirazpınar Mh. Yeni Bağdat Cd. No:779 Gebze/KOCAELİ 5230-5171

20.09.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
12 BSF Nakliyat Hafr. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kirazpınar Mh. Yeni Bağdat Cd. No:779 Gebze/KOCAELİ 5230-5171

20.09.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
13 BSF Nakliyat Hafr. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kirazpınar Mh. Yeni Bağdat Cd. No:779 Gebze/KOCAELİ 5285-5226

20.09.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
14

 BSF Nakliyat Hafr. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kirazpınar Mh. Yeni Bağdat Cd. No:779 Gebze/KOCAELİ 5285-5226

20.09.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
15 ÇKR Orman Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Balçık Mh. 3243 Sk. No:8

Gebze/KOCAELİ

 5440-5381

27.09.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
16

Mustafa DEMİREL

 İskele Mh. Trenyolu Sk. No:35/1 Tuşba/ VAN 5495-5436

27.09.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
17 Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A

Üsküdar/ İSTANBUL

 5926-5869

18.10.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
18 Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A

Üsküdar/ İSTANBUL

 5926-5869

18.10.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
19 Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A

Üsküdar/ İSTANBUL

 5926-5869

18.10.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
20 Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A

Üsküdar/ İSTANBUL

 5926-5869

18.10.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
21 Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A

Üsküdar/ İSTANBUL

 5926-5869

18.10.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
22 Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A

Üsküdar/ İSTANBUL

 5926-5869

18.10.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
23 BSF Nakliyat Hafr. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kirazpınar Mh. Yeni Bağdat Cd. No:779 Gebze/KOCAELİ 5931-5874

18.10.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
24

Şerife KARAKUŞ

 Cumhuriyet Mh. Pınar Sk. Sultan Apt. No:8/6 Üsküdar/İSTANBUL 5938-5881

18.10.2023

Encümen İdari Para Cezası

Ödeme Emri

1608 Sayılı Kanun

1.295

Adreste Bulunamadı.
Başkanlığımıza, 2023 Yılı Vergi ve İdari Para Cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01952902

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