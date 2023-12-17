|
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ (2023 YILI)
|SIRA NO
|
İSİM / UNVAN
|
ADRES
|
DOSYA NO/TARİH
|
TEBLİĞ KONUSU
|
EVRAĞIN NEV'İ
|
YASAL DAYANAK
|BORCUN MİKTARI / TL
|TEBLİĞ NEDENİ
|1
|Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A
Üsküdar/ İSTANBUL
|4713-4657
23.08.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|Ödeme Emri
|1608 Sayılı Kanun
|1.295
|Adreste Bulunamadı.
|2
|Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A
Üsküdar/ İSTANBUL
|4712-4656
23.08.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|
3
|GTL Lojistik Oto. İnş. Bilg. Pet. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.
|Anadolu Mh. Kanuni Cd. Tır Garajı No:4/12
Tuzla/ İSTANBUL
|4712-4656
23.08.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|
4
|
Çağlayan Nakliyat İnş. Turz. Gıd. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
|Gürsel Mh. Ozan Sk. No:9/2
Kağıthane/ İSTANBUL
|4887-4832
31.08.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|
5
|TUBESE İnşaat İm. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|POSTANE MH. MANASTIR YOLU CD. İSKİTOĞLU APT. NO:13/1 TUZLA/İSTANBUL
|5198-5145
13.09.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|6
|
GÜLAY MERAL
|SANAYİ MH. BARBAROS HAYRETTİN SK. NO:17/4 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|5203-5150
13.09.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|7
|Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A
Üsküdar/ İSTANBUL
|5242-5183
20.09.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|8
|Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A
Üsküdar/ İSTANBUL
|5242-5183
20.09.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|9
|
Çağlayan Nakliyat İnş. Turz. Gıd. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
|Gürsel Mh. Ozan Sk. No:9/2
Kağıthane/ İSTANBUL
|5241-5182
20.09.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|10
|BSF Nakliyat Hafr. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Kirazpınar Mh. Yeni Bağdat Cd. No:779 Gebze/KOCAELİ
|5285-5226
20.09.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|11
|BSF Nakliyat Hafr. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Kirazpınar Mh. Yeni Bağdat Cd. No:779 Gebze/KOCAELİ
|5230-5171
20.09.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|12
|BSF Nakliyat Hafr. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Kirazpınar Mh. Yeni Bağdat Cd. No:779 Gebze/KOCAELİ
|5230-5171
20.09.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|13
|BSF Nakliyat Hafr. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Kirazpınar Mh. Yeni Bağdat Cd. No:779 Gebze/KOCAELİ
|5285-5226
20.09.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|14
|BSF Nakliyat Hafr. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Kirazpınar Mh. Yeni Bağdat Cd. No:779 Gebze/KOCAELİ
|5285-5226
20.09.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|15
|ÇKR Orman Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Balçık Mh. 3243 Sk. No:8
Gebze/KOCAELİ
|5440-5381
27.09.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|16
|
Mustafa DEMİREL
|İskele Mh. Trenyolu Sk. No:35/1 Tuşba/ VAN
|5495-5436
27.09.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|17
|Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A
Üsküdar/ İSTANBUL
|5926-5869
18.10.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|18
|Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A
Üsküdar/ İSTANBUL
|5926-5869
18.10.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|19
|Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A
Üsküdar/ İSTANBUL
|5926-5869
18.10.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|20
|Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A
Üsküdar/ İSTANBUL
|5926-5869
18.10.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|21
|Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A
Üsküdar/ İSTANBUL
|5926-5869
18.10.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|22
|Şah Grup Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Güzeltepe Mh. Zübeyde Hanım Cd. M.Çam Kaya No:1 A
Üsküdar/ İSTANBUL
|5926-5869
18.10.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|23
|BSF Nakliyat Hafr. İnş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Kirazpınar Mh. Yeni Bağdat Cd. No:779 Gebze/KOCAELİ
|5931-5874
18.10.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|24
|
Şerife KARAKUŞ
|Cumhuriyet Mh. Pınar Sk. Sultan Apt. No:8/6 Üsküdar/İSTANBUL
|5938-5881
18.10.2023
|
Encümen İdari Para Cezası
|
Ödeme Emri
|
1608 Sayılı Kanun
|
1.295
|
Adreste Bulunamadı.
|Başkanlığımıza, 2023 Yılı Vergi ve İdari Para Cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen Ödeme Emri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN01952902
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