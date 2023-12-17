T.C. ERCİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/386 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ERCİŞ-VAN
MEVKİİ : BAYAZIT MAH
ADA NO : 16
PARSEL NO : 10
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.250 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : SONGÜL İNCE,SEVGÜL SÖRME, BİRGÜL SÖRME
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/386 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/10/2023
Basın No:ILN01951611
#ilan.gov.tr