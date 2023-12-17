DİYARBAKIR KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2013/27 EsasKARAR NO : 2023/35

Davacı Maliye Hazinesi ve diğerleri tarafından davalılar Ekrem KARAKAŞ ,Serdar ATLI ve diğerleri aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Davacılar yönünden davalarının reddine, davacı hazinenin davasının kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararın tüm araştırmalara rağmen yeni adresleri tespit edilemeyen taraflardan Ekrem KARAKAŞ ,Serdar ATLI'ya ilanen tebliğ yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Adı geçen tarafların verilen karara karşı itirazlarının bulunması halinde ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda esas ve karar numarası bulunan mahkememiz dosyasına bildirmesi, aksi halde dosyanın bu haliyle kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur. 07/12/2023

Basın No:ILN01952569

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