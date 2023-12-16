T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2020/2 Esas

KARAR NO : 2021/145

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/11/2021 tarihli ilamı ile 206/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Edvarkhan ve Mina oğlu, 1998 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ŞEFİK ARMANİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın YURT GENELİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.12.2023

Basın No: ILN01952118

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