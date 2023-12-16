T.C. PERŞEMBE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/385 Esas 11/10/2023 İLAN METNİ

Mahkememizin 2023/385 Esas sırasına kayıtlı dosya kapsamında, davacı Nil KÖRÜK SÖNMEZ'in açmış olduğu ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin yapılan yargılamada, davalı Mustafa ŞAHİN hakkında yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin bulunamadığını kendisine tebligat yapılamamış olup ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.İşbu ilanın tebliğinden itibaren bahsi geçen davalının yargılama günü olan 09/02/2024 günü saat 10:10'da yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyasında bizzat duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde davanın yokluğunda görüleceği ve karar verileceği, işbu ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanan tebliğ olunur.

DAVALI : Mustafa ŞAHİN

T.c No:-64075147442-

Basın No: ILN01953191

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