İLAN

T.C. MANİSA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/964 Esas

DAVALI : TASFİYE HALİNDE S.S.YENİ MANİSA GÖRDESLİLER KON.YAPIKOOP.

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kooperatifin Dağılması İstemli davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, çıkarılan tebligatların iade olması, Ticaret Sicil Gazetesinde kayıtlı adresin tebligata yarar açık adres olmadığı ve başkaca adres bilgileri tespit edilemediğinden ilan yoluyla dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiyenin tebliğine karar verilmiş olup;

Dava dilekçesinde özetle; Davalı kooperatifin; Kooperatifler Kanununa ve Ana Sözleşmesine göre, ilk kurulduğu 1987 yılından itibaren kuruluş amacını yitirerek yasal dağılma sürecine girdiği halde, 35 yıldan beri kanunsuz olarak varlığını idame ettirdiğini, davalı S.S. Yeni Manisa Gördesliler Yapı Konut Kooperatifi'nin dağıtılması ve tasfiye edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

23/02/2024 duruşma günü saat: 10:00'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip dedavayı takip etmediğiniz takdirde HMK 150.md uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmaniz, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde ilk itirazlarınız ile birlikte cevaplarınızı bildirmeniz, HMK.nun 318. maddesi gereğince dilekçeniz ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek; elinizde bulunan delillerinizi dilekçelerinize eklemek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerde yer vermek zorunda olduğunuz veHMK 122 m.uyarınca iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonratebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01951661

#ilan.gov.tr