T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN VARAKASI

" Dolandırıcılık" suçundan müşteki Amr Husseın Mahmoud ile sanıklar Abdalazez Alhamud, Dua Hamido ve Mustafa Hamidohaklarındaki yargılama sonucu 27/10/2023 tarih 2021/839 E, 2023/1565 sayılı karar ile sanıkların Beraatine dair tarafların yokluklarında verilen kararın mevcut adreslerinde tebligat yapılamadığı, mernis ve tebligata yarar adresleride tespit edilemeyen veadresleri meçhul sayılan taraflara kararın ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu varakanıngazete de ilan edildiğitarihten itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonara ki 7 gün içerisinde verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01951785

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