T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN VARAKASI

" Kaybolmuşveya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf suçundan müşteki Asıf Isa Ogly Alıev ile sanık Zehra Ayaz haklarında yargılama sonucu 20/10/2023 tarih 2022/1628 E, 2023/1530 sayılı karar ile sanığın "Beraatine" dair tarafların yokluklarında verilen kararın müştekinin mevcut adreslerinde tebligat yapılamadığı, mernis ve tebligata yarar adresi de tespit edilemediğinden adresi meçhul sayılarak ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu ilan varakasınıngazete de ilan edildiğitarihten itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonraki 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile itiraz yoluaçık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01951778

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