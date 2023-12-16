T.C. BAKIRKÖY 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2014/23 Esas

KARAR NO : 2023/20

Avtandel ve İrina kızı, 17.10.1983 Doğumlu, Gürcistan vatandaşı sanık LASHA PHIPHIA hakkında Mahkememizin 24.01.2023 tarihli 2014/23 esas 2023/20 karar sayılı dosyasında Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık(Teşebbüs) suçundanHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verildiği, kararın tüm çabalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı anlaşıldığından;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE ve Genel İnternet Haber Sitesinde YAYINLATTIRILMASINA-

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.12/12/2023

Basın No: ILN01951797

#ilan.gov.tr