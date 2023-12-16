T.C.

ANKARA13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/940

KARAR NO : 2023/631

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/11/2023 tarihli ilamı ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK'nun maddesi 191/1 gereğince neticeten 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen İrfan ve Rabiye oğlu, 02/10/1989 doğumlu ÜMMET BAYSAL, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01952334

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