T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/117 Esas

KARAR NO : 2023/674

Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak suçundan sanık, Mehemmed ve Sabına oğlu, 23.12.1995 Azerbaycan doğumlu, Azerbaycan uyruklu, ALİ KARIMLI'ya mahkememiz hükmü tebliğ edilemediğinden mahkememizin 2023/117 esas, 2023/674 karar sayılı gerekçeli kararının ve istinaf dilekçesinin Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/117 esas sayılı dosyasında sanık ALİ KARIMLI hakkında 5607 sayılı yasanın 3/5, 3/10, 3/23, 62/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis cezası verilip TCK'nin 51/3 maddesi uyarınca tecil edilerek 1 yıl denetim süresi belirlenmesine, 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, katılan kurum vekilince verilen hapis cezasının ertelenmesi kararının kaldırılması gerekçesiyle istinaf edilmiş olmakla sanık ALİ KARIMLI'nın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememiz hükmüne karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceği, aynı süre içerisinde istinaf talebine karşı cevaplarını sunabileceği hususu Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca hükmün ve istinaf talebinin tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 13.12.2023

Basın No: ILN01952170

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