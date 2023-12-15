TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Kars il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 07/02/2019 tarih ve 4-88 no'lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1079 no'lu kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İLÇESİ
|KÖYÜ/ MAHALLESİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|ADI SOYADI
|BABA ADI
|SARIKAMIŞ
|YENİGAZİ
|124
|82
|FAHRETTİN TEMUR
|ABDULLAH
|SARIKAMIŞ
|YENİGAZİ
|121
|23
|YAVUZ ATEŞ
|HALİS
|SARIKAMIŞ
|YENİGAZİ
|121
|8
|ABDULLAH SOLMAZ
|İSKENDER
|SARIKAMIŞ
|YENİGAZİ
|121
|7
|SULTAN AYDIN
|ARSLAN
|SARIKAMIŞ
|ÇATAK
|108
|28
|AHMET İSTEK
|ŞAMİL
|SARIKAMIŞ
|ÇATAK
|106
|14
|ÖMER IŞIK
|ŞAKİR
|SARIKAMIŞ
|ÇATAK
|106
|19
|KÜRDO CENGİZ
|ÇETO
|SARIKAMIŞ
|YAYIKLI
|139
|109
|GÜLPAŞA YILMAZ (SEDEF)
|MEHMET
|SARIKAMIŞ
|YAYIKLI
|139
|109
|ŞAHİN YILMAZ
|MEHMET
|SARIKAMIŞ
|YAYIKLI
|139
|32
|ALİMÜLAZİM AKBULAK
|ABDULAZİZ
|SARIKAMIŞ
|YAYIKLI
|139
|36
|KURBAN SARİ
|İZZET
|SARIKAMIŞ
|YAYIKLI
|177
|3
|TEKİN ACAVİT
|BAYRAM
|SELİM
|YAMAÇLI
|114
|3
|GÜLDANE KAYA
|CEMAL
|SELİM
|YAMAÇLI
|112
|13
|GÜLDANE KAYA
|CEMAL
|SELİM
|MOLLAMUSTAFA
|134
|99
|COŞKUN ŞİMŞEK
|SEYDULLAH
|SELİM
|MOLLAMUSTAFA
|134
|99
|HAYRULLAH ŞİMŞEK
|İSMAİL
|SELİM
|MOLLAMUSTAFA
|134
|99
|YILDIZ ŞİMŞEK
|SEYFULLAH
|SELİM
|MOLLAMUSTAFA
|136
|2
|FAHRETTİN SÜZÜN
|MEHMET
|SELİM
|MOLLAMUSTAFA
|156
|2
|TURGAY KARATAŞ
|SÜMMANİ
|SELİM
|MOLLAMUSTAFA
|123
|52
|TURGAY KARATAŞ
|SÜMMANİ
|SELİM
|MOLLAMUSTAFA
|123
|51
|SÜMMANİ CENGİZ
|KURBAN
|SELİM
|MOLLAMUSTAFA
|123
|48
|SONER SÜZÜN
|MEHMET
|SELİM
|MOLLAMUSTAFA
|121
|2
|YILMAZ KARADAĞ
|EMİN
|SELİM
|AŞAĞIDAMLAPINAR
|106
|8
|İLKNUR ASLAN
|ELBEYİ
|SELİM
|AŞAĞIDAMLAPINAR
|106
|56
|MEMET DOĞAN
|MÜLAZİM
|SELİM
|AŞAĞIDAMLAPINAR
|107
|33
|SARAY KILIÇ
|CELİL
|SELİM
|AŞAĞIDAMLAPINAR
|107
|5
|SARAY KILIÇ
|CELİL
|SELİM
|AŞAĞIDAMLAPINAR
|107
|5
|SEDİYE KILIÇ
|CELİL
|SELİM
|AŞAĞIDAMLAPINAR
|107
|3
|MEHMET KARADAĞ
|İSMET
|SELİM
|AŞAĞIDAMLAPINAR
|108
|1
|SARAY KILIÇ
|CELİL
|SELİM
|AŞAĞIDAMLAPINAR
|108
|1
|SEDİYE KILIÇ
|CELİL
|SELİM
|AŞAĞIDAMLAPINAR
|119
|17
|SARAY KILIÇ
|CELİL
|SELİM
|AŞAĞIDAMLAPINAR
|119
|38
|MÜLAZİM ÇİMENDAĞ
|ŞAHİSMAİL
|SELİM
|AŞAĞIDAMLAPINAR
|121
|1
|EKREM DEMİR
|ABDULMECİT
|SELİM
|YUKARIDAMLAPINAR
|105
|37
|MECİT KINA
|BEDİR
|SELİM
|YUKARIDAMLAPINAR
|105
|37
|MEHMET KINA
|BEDİR
Basın No: ILN01950797
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