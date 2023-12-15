TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Kars il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 07/02/2019 tarih ve 4-88 no'lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1079 no'lu kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇESİ KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ADI SOYADI BABA ADI SARIKAMIŞ YENİGAZİ 124 82 FAHRETTİN TEMUR ABDULLAH SARIKAMIŞ YENİGAZİ 121 23 YAVUZ ATEŞ HALİS SARIKAMIŞ YENİGAZİ 121 8 ABDULLAH SOLMAZ İSKENDER SARIKAMIŞ YENİGAZİ 121 7 SULTAN AYDIN ARSLAN SARIKAMIŞ ÇATAK 108 28 AHMET İSTEK ŞAMİL SARIKAMIŞ ÇATAK 106 14 ÖMER IŞIK ŞAKİR SARIKAMIŞ ÇATAK 106 19 KÜRDO CENGİZ ÇETO SARIKAMIŞ YAYIKLI 139 109 GÜLPAŞA YILMAZ (SEDEF) MEHMET SARIKAMIŞ YAYIKLI 139 109 ŞAHİN YILMAZ MEHMET SARIKAMIŞ YAYIKLI 139 32 ALİMÜLAZİM AKBULAK ABDULAZİZ SARIKAMIŞ YAYIKLI 139 36 KURBAN SARİ İZZET SARIKAMIŞ YAYIKLI 177 3 TEKİN ACAVİT BAYRAM SELİM YAMAÇLI 114 3 GÜLDANE KAYA CEMAL SELİM YAMAÇLI 112 13 GÜLDANE KAYA CEMAL SELİM MOLLAMUSTAFA 134 99 COŞKUN ŞİMŞEK SEYDULLAH SELİM MOLLAMUSTAFA 134 99 HAYRULLAH ŞİMŞEK İSMAİL SELİM MOLLAMUSTAFA 134 99 YILDIZ ŞİMŞEK SEYFULLAH SELİM MOLLAMUSTAFA 136 2 FAHRETTİN SÜZÜN MEHMET SELİM MOLLAMUSTAFA 156 2 TURGAY KARATAŞ SÜMMANİ SELİM MOLLAMUSTAFA 123 52 TURGAY KARATAŞ SÜMMANİ SELİM MOLLAMUSTAFA 123 51 SÜMMANİ CENGİZ KURBAN SELİM MOLLAMUSTAFA 123 48 SONER SÜZÜN MEHMET SELİM MOLLAMUSTAFA 121 2 YILMAZ KARADAĞ EMİN SELİM AŞAĞIDAMLAPINAR 106 8 İLKNUR ASLAN ELBEYİ SELİM AŞAĞIDAMLAPINAR 106 56 MEMET DOĞAN MÜLAZİM SELİM AŞAĞIDAMLAPINAR 107 33 SARAY KILIÇ CELİL SELİM AŞAĞIDAMLAPINAR 107 5 SARAY KILIÇ CELİL SELİM AŞAĞIDAMLAPINAR 107 5 SEDİYE KILIÇ CELİL SELİM AŞAĞIDAMLAPINAR 107 3 MEHMET KARADAĞ İSMET SELİM AŞAĞIDAMLAPINAR 108 1 SARAY KILIÇ CELİL SELİM AŞAĞIDAMLAPINAR 108 1 SEDİYE KILIÇ CELİL SELİM AŞAĞIDAMLAPINAR 119 17 SARAY KILIÇ CELİL SELİM AŞAĞIDAMLAPINAR 119 38 MÜLAZİM ÇİMENDAĞ ŞAHİSMAİL SELİM AŞAĞIDAMLAPINAR 121 1 EKREM DEMİR ABDULMECİT SELİM YUKARIDAMLAPINAR 105 37 MECİT KINA BEDİR SELİM YUKARIDAMLAPINAR 105 37 MEHMET KINA BEDİR

Basın No: ILN01950797

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