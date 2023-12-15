T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1466 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli,Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.
ADA NO : 1173
PARSEL NO : 1
VASFI : Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI: Ali Özen - Recep Akdeniz
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli,Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi 1173 ada 1 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.09.2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1466Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/12/2023
Basın No: ILN01950358
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