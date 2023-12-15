Örnek No:55*

T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/109 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/109 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2470 Ada 15 Parsel Sayılı taşınmaz

Yüzölçümü : 27.366,73 m2 İmar Durumu:Yok Kıymeti : 16.420.038,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 14:06 Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 14:06 Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:06

12/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01950740

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