T.C.
NURDAĞI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2021/351 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyleGaziantep ili,Nurdağı ilçesi,Bademli Mahallesi 109 ada, 2 parsel bitişiğindeki kısmen zeytinlik, kısmende sebze bahçesivasfındaki taşınmaz hakkında askıya çıkarılan ilandır.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|Vehbi KILIÇ
Ayten KILIÇ
Hacı Abdullah KILIÇ
Seyit Bilal KILIÇ
Ayşenur KILIÇ
Hümeyra ÇEVİK
Muhammet Mustafa KILIÇ
|GAZİANTEP BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
NURDAĞI BELEDİYESİ
MALİYE HAZİNESİ
|Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları rica olunur.
Basın No: ILN01950829
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