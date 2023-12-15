T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU 2022/217 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/217 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Bu ilanımız aynı zamanda satışına karar verilen taşınmaz hissedarlarından Mehmet ve Ayşe oğlu, 03/03/1963 doğumlu, 269******696 TC kimlik numaralı NİHAT AZANPA yönünden ilanen tebligat mahiyetindedir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, MELİKŞAH Mahalle/Köy, 2388 Ada, 20 Parsel, 1.blok 3.kat 18 Nolu Bağımsız Bölüm ...

Adresi : Aşkan Mahallesi Granit Sokak 2.Krom Siteleri L. Blok No:8 Kat:3/8 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 81,5 m2

Arsa Payı : 1/39

İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında; 4 kat Ticaret Sahası alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 11:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 11:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01949437

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