T.C. ANTALYA 11. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/254

KARAR NO : 2021/243

DAVACI: ÖZLEM ORDUHAN

DAVALI: KÖKSAL ORDUHAN

DavacıÖZLEM ORDUHAN ileDavalı KÖKSAL ORDUHAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yargılamasında;

KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davaının KABULÜ ile, GİRESUN İli, KEŞAP İlçesi, KARAKOÇ Köyü/mah. Cilt:22, hane:55'de nüfusa kayıtlı, SEBAHATTİN ve MÜFÜDE'den olma, 18/09/1978 doğumlu, 12067702858 Tc kimlik nolu davacı ÖZLEM ORDUHAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ŞÜKRÜ ve HATİCE'den olma 14/02/1981 doğumlu, 28084728290 Tc kimlik nolu davalı KÖKSAL ORDUHAN' TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Davacının maddi, manevi tazminat, tedbir ve yoksulluk nafakalarının talepleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiş olmakla, adresi tespit edilemeyen davalı Köksal ORDUHAN'a kararın gazetenin yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yukarıda belirtilen davalı tarafından istinaf edilmediği takdirde Mahkememiz kararının davalı Köksal ORDUHAN yönünden kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.12/12/2023

Basın No: ILN01951001

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