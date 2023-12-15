T.C. TARSUS 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2016/10 ESAS,

2021/728 KARAR

Karşılıksız Yararlanma suçundan sanık AHMED EL HAMED (İbrahim ve Teyyah oğlu, 01/01/1970 doğumlu)hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda 06/10/2021 tarihli verilen hükümde özetle;

"Sanık hakkında karşılıksız yararlanma suçundan 5237 sayılı TCK'nın 163/3 maddesi gereğince 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, dava konusu suçun üs t sınırının basit yargılama usulü kapsamında kalması nedeniyle belirlenen ceza üzerinden 1/4 oranında indirim yapılarak 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun kasten işlenen suç olması ve sanığın neticeten hapis cezasına mahkum olmasından dolayı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine, verilen hapis cezasının TCK'nın 51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, sanığın TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca takdiren 1 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA" karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan ve gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamayan sanık AHMED EL HAMED'e kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi ve bu tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Tarsus Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yolu açık olmak üzere itirazda bulunabileceği hususunda kararın tebliğ yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08/12/2023

Basın No: ILN01952259

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