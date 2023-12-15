T.C.İstanbul Anadolu 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2021/508 Esas 13/12/2023 Konu :İlanen tebliğ hk.İ L A N
Davacı , SAĞLIK BAKANLIĞI ile Davalılar , AVİRA GIDA İNŞAAT ARAÇ KİRALAMA TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ, TEMAKTÜRK İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;
Sağlık Bakanlığı tarafından Kurum Zararı Nedeniyle Alacak Davası açılmış olup davalılardan Temaktürk İnşaat Turizm Taahhüt Anonim Şirketi'ne (Mersis:0837054999700023) ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği, ön inceleme duruşmasının 06/03/2024 günü, saat 10:07'de, İstanbul Anadolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı davalı Temaktürk A.Ş'ye ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01951669
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