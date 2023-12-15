T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN VARAKASI

" Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan müştekiler Arash Andısheh , Sousan Kheırı ile sanık Muhammed Ömer Demir hakkındaki yargılama sonucu 07/11/2023 tarih 2021/574 E, 2023/1604 sayılı karar ile sanığın Beraatine dair müştekilerin yokluğunda verilen kararın mevcut adreslerinde tebligat yapılamadığı, mernis adresi ve tebligata yarar başka adreside tespit edilemediğinden adresi meçhul sayılan müştekiilere kararın ilanen tebliğine karar verilmesi üzerine işbu varakanıngazete de ilan edildiğitarihten itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonara ki 7 gün içerisinde verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01951792

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