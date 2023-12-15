BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/474

KARAR NO : 2023/271

Davacı T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi tarafından davalılar Zafer Hakan Karayılan ve Glocal Teks. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti aleyhine mahkememizde açılan Ticari Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"Davanın KISMEN KABULÜ İLE

1-DavalılarınBakırköy Banka Alacakları Dairesi 2022/14430 E sayılı dosyasına yapmış olduğu Ticari Krediler ve Ticari Kredi Karttından kaynaklı nakdi alacak kalemlerine yapılan itirazın iptali ile, takip talebinde belirtilen miktarlar ve faiz oranları üzerinden TAKİBİN AYNEN DEVAMINA,

Dava tarihinden sonra yapılan ödemelerin infaz aşamasında değerlendirilmesine" ve 19/07/2023 günlü tavzih karar ile de;

"3-492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 9.497,01.-TL karar harcından mahkememiz veznesine yatırılan 1.735,29.-TL peşin harç ile icra veznesine yatırılan 718,39.-TL harcın mahsubu ile eksik kalan 7.043,33‬.-TL karar harcının davalılardan müştereken müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından yatırılan 80,70.-TL başvurma harcı ve 1.735,29.-TL peşin harcın davalılardan müştereken müteselsilen tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

5-Davacı tarafından dosyada yapılan 1.900,00 TL bilirkişi ücreti 6.136,00 TL ilanen tebliğ masrafı ve 163,75‬ TL posta masrafı olmak üzere toplam 8.199,75‬.-TL yargılama giderinin kabul red oranına göre 7.934,33 TL'sinin davalılardan müştereken müteselsilen tahsili ile davacı tarafa verilmesine, bakiye giderin davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Davalı tarafından dosyada masraf yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına

7-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 21.854,23.-TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken müteselsilen tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

8-6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 18/A-11-13.maddesi uyarınca ve Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Tarife hükümleri uyarınca Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen 1.320,00 TL arabuluculuk ücretinin kabul red oranına göre 1.277,27 TL'sinin davalılardan müştereken müteselsilen bakiyenin davacıdan alınarak hazineye irad KAYDINA,

9-Davacı tarafından dosyaya yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleşince ve HMK 333. maddesi uyarınca ilgili tarafa iadesine,şeklinde TAVZİHİNE,"karar verilmiş olup, iş bu karar A***T, N***A oğlu, 116*****046 kimlik nolu Zafer Hakan KARAYILAN'a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.29/09/2023

Basın No: ILN01951062

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