T.C.

ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/90

KARAR NO : 2023/399

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/06/2022 tarihli ilamı ile kasten yaralama suçundan 5271 Sayılı CMK'nun 231.Maddesi gereğince hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen sanık;

1)-Muhammed ve Nedva oğlu, 14/09/1985 Halep doğumlu HASAN BISATA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceğiİLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01951605

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