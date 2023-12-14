YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Kurulumuza gönderilen Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının 07.03.2012 tarih, Sor. No:2012/2734, K No: 2012/14 sayılı görevsizlik kararı ekindeki eski Öğr. Gör. Tansu KÜÇÜKÖNCÜ'nün 27.02.2012 tarihli dilekçesindeki iddialarla ilgili olarak, Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yürütülen ceza soruşturması sonucunda düzenlenen fezlekedeki teklif, Kurulumuz Son Soruşturma Yetkili Kurulunun 09.12.2022 tarihli toplantısında görüşülmüş ve şikayet edilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi yetkilileri hakkında verilen 2022/77 sayılı "Men-i Muhakeme" kararına müşteki sıfatıyla Tansu KÜÇÜKÖNCÜ'nün 4483 sayılı Kanunun 9'uncu maddesi uyarınca 10 gün içinde Danıştay nezdinde itiraz edebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01949001

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