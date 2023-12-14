TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Ağrı il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 31/10/2019 tarih ve 22-789 no'lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇESİ KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ADI SOYADI BABA ADI DİYADİN GÖĞEBAKAN 105 1 OSMAN NURİ ÖZMEN BAHRİ DİYADİN GÖĞEBAKAN 105 1 SOPHİ RECAİ ÖZMEN HİKMET DİYADİN GÖĞEBAKAN 105 1 MEHTAP ÖZMEN MEMET EMİN DİYADİN GÖĞEBAKAN 105 1 FERHAT ÖZMEN TAHSİN DİYADİN TAŞBASAMAK 107 2 VELİ ÖZER SÜLEYMAN DİYADİN TAŞBASAMAK 105 15 İBRAHİM ALPARSLAN MEMET DİYADİN TAŞBASAMAK 105 17 İBRAHİM ALPARSLAN MEMET DİYADİN TAŞBASAMAK 125 7 MURAT ALPARSLAN MEMET DİYADİN TAŞBASAMAK 124 11 VEDAT ALPARSLAN KUTFETTİN DİYADİN TAŞBASAMAK 124 11 BAYRAM ALPARSLAN KUTFETTİN DİYADİN TAŞBASAMAK 124 11 METİN ALPARSLAN HALİS DİYADİN TAŞBASAMAK 122 17 ABDULLAH DEMİR URFAN DİYADİN TAŞBASAMAK 101 83 OSMAN DEMİR DEMİR DİYADİN GÜNBULDU 116 26 MEHMET TAŞDEMİR HÜSEYİN

Basın No: ILN01950809

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