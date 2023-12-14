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T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 15 Aralık 2023, 00:18
Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 15 Aralık 2023, 00:18

T.C.

NURDAĞI

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/351 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyleGaziantep ili,Nurdağı ilçesi,Bademli Mahallesi 109 ada, 2 parsel bitişiğindeki kısmen zeytinlik, kısmende sebze bahçesivasfındaki taşınmaz hakkında askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
Vehbi KILIÇ

Ayten KILIÇ

Hacı Abdullah KILIÇ

Seyit Bilal KILIÇ

Ayşenur KILIÇ

Hümeyra ÇEVİK

Muhammet Mustafa KILIÇ

 GAZİANTEP BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

NURDAĞI BELEDİYESİ

MALİYE HAZİNESİ

 Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları rica olunur.

Basın No: ILN01950829

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