İ L A N T.C.BAYINDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Bayındır Sulh Hukuk Mahkemesi'nın 2014/407 E sayılı dava dosyası ile İzmir İli, Bayındır İlçesi, Elifli Mah, 102 ada, 320 parsel sayılı taşınmazın açık arttırma usulü satışına karar verilerek Satış Memurluğunun 2021/25 Ort. Gid. Satış sayılı dosyası ile taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Adresleri tespit edilemeyen 54856056728 T.C.li İlkay Okoturak ile 33154264334 T.C.li Erkan Okoturak'a Tebligat Kanununun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat uygun görülmüş olup; taşınmazın ihalesinin 24/01/2024 günü saat 10:40 da başlayıp, 31/01/2024 günü saat 10.40'da biteceği; ihaleye iştirak etmek istemeleri halinde E-Satış portal üzerinden katılabileceklerini, satış ilanı, satış şartname ve tutanağını hakkında bilgiye E-Satış Portal üzerinden ulaşabileceklerine; satış ilanının yerine geçerli olmak üzere tebliğ olunur.

Basın No: ILN01951063

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