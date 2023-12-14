İZMİR 10. İCRA DAİRESİ

T.C.

İZMİR 11/12/2023

10. İCRA DAİRESİ

2019/4747 ESAS

ÖRNEK NO:22

DAVET KAĞIDININ İLANEN TEBLİĞİDİR.

( İİK madde 103 gereği )

ALACAKLI : ŞEKERBANK TAŞ, 8010048575Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Nurgüner Erekul

ADRESİ : Milli Kütüphane Cad. No : 17 Kat : 6, Daire: 602, Tepeköylü İş Merkezi, Kemeraltı Konak / İZMİR

VEKİLİ : Av. Gözdenur Atalay

ADRESİ :Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı, Folkart Towers B Kule, Bina No : 39,Kat : 34, Daire: 3408Bayraklı / İZMİR

BORÇLU : SEMA ÇOBAN, 51988154124TC Nolu,

ADRESİ : ELYEVM MEÇHULDÜR, Ödeme emri tebliği Tebligat Kanunu Madde 28 " Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır." hükmü uyarınca Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilan ettirilmek suretiyle yapılmıştır. İcra Takibi Kesinleşmiştir.

BORÇ MİKTARI : 568.016,00TL

HACİZ KONULAN TAŞINMAZ : Güzelbahçe İlçesi Yelki Beldesi399 ada 1parseldeki 3 nolu bağımsız bölüm:Yeni adıyla MUSTAFA KEMAL PAŞA Mahallesi 1909 ada 1 parselde kain ana taşınmazdaki 3 no'lu bağımsız bölüm Dubleks-Mesken niteliğindeki ,borçlu adına kayıt ve tescil işlemi yapılan ,müteakiben alacaklı lehine haciz konulan taşınmaz.

HACİZ TARİHİ : 22 / 11 /2023

İcra ve İflas Kanunu'nun 102. Maddesi uyarınca ; adınıza kayıt ve tescili yapılmış taşınmazın kaydına konulan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe hazır yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kağıdın ilan tarihindenitibaren; sözü edien Kanunun 103. maddesi gereğince 3 gün olan süreye15 gün ilave edilmek suretiyle toplamda 18 gün içerisinde ,adınıza kayıtlı yukarıda özellikleri yazılı taşınmaza konulan haciz hakkında bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız ilanen tebliğ olunur.(İİK M.103)

Basın No: ILN01950142

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