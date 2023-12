BİNGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/530 Esas KARAR NO : 2023/611 Davacı MUMİYE GÜL aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar gereğince; HÜKÜM : 1-DAVANIN KABULÜ İLE, -Bingöl ili, Genç ilçesi, Gözütok Mahallesi / Köyü, Cilt no: 35, Hane no:1, BSN:95'te nüfusa Ahmet ve Zaide'den olma 01/02/1958 Genç doğumlu, 14851710490T.C. Kimlik numaralı davacı Mumiye GÜL ile aynı yer BSN: 54'de nüfusa kayıtlı Emin ve Ayşe'den olma 15/12/1962 Genç doğumlu, 14929707896 T.C. Kimlik numaralı davalı Mehmet Hadi YALÇIN'ın TMK'nın 166/1. fıkrası gereğince BOŞANMALARINA,2-Dava adli yardımlı olduğundan 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince dava açılırken alınması gereken 80,70 TL peşin harç ile 269,85 TL karar harcı olmak üzere toplam 350,55 TL harcın davalı adamdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davada, adli yardım hükümleri uygulandığından suçüstü ödeneğinden karşılanan3 adet tebligat masrafı 94,00 TL, Basın İlan Kurumu ücreti 13.328,00 TL olmak üzere toplam13.422,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 17.900,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-6100 sayılı HMK md.333 gereğince hüküm kesinleştiğinde davacı tarafça yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının yazı işleri müdürü tarafından yatırana İADESİNE, iade işleminin hesap numarası bildirildiği takdirde hesaba aktarılarak, hesap numarası bildirilmediği takdirde ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilerek gerçekleştirilmesine,

6-Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin "İlam ve suretlerin verilmesi, kesinleşme kaydı ile harçların tahsili" başlıklı 58/1 maddesindeki "Hâkimin re'sen harekete geçtiği haller ile kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taraflardan birinin talebi olmadıkça hüküm tebliğe çıkarılmaz. Taraflardan birinin talebi halinde hükmün bir nüshası makbuz karşılığında talep eden tarafa verilir, bir nüshası da diğer tarafa tebliğe çıkarılır." düzenlemesi gereğince taraflardan biri tarafından talep edilmedikçe hükmün tebliğe çıkarılmayacağının ve kesinleştirme yapılmayacağının ihtarına,

Dair, davacı asilin ve vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesine İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/12/2023

Basın No: ILN01950503

