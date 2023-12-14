ANTALYA İLİ DÖŞEMEALTI İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SIRA NO MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ALANI (M2) İMAR DURUMU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ +%20 KDV GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 AYANLAR 10440 1 500 ARSA KONUT ALANI 2.750.000,00 TL+ KDV 90.000,00TL 26.12.2023 10:00

2 AYANLAR 10440 2 500 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 26.12.2023 10:30

3 AYANLAR 10440 3 500 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 26.12.2023 11:00

4 AYANLAR 10440 4 500 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 26.12.2023 11:30

5 AYANLAR 10440 5 500 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 26.12.2023 12:00

6 AYANLAR 10440 6 500 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 26.12.2023 14:00

7 AYANLAR 10440 7 450 ARSA KONUT ALANI 2.300.000,00TL+KDV 90.000,00TL 26.12.2023 14:30

8 AYANLAR 10440 8 544 ARSA KONUT ALANI 3.000.000,00TL+KDV 90.000,00TL 26.12.2023 15:00

9 AYANLAR 10440 9 450 ARSA KONUT ALANI 2.300.000,00TL+KDV 90.000,00TL 26.12.2023 15:30

10 AYANLAR 10440 10 450 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 26.12.2023 16:00

11 AYANLAR 10440 11 500 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 26.12.2023 16:30

12 AYANLAR 10440 12 500 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 27.12.2023 10:00

13 AYANLAR 10440 13 500 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 27.12.2023 10:30

14 AYANLAR 10440 14 500 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 27.12.2023 11:00

15 AYANLAR 10440 15 500 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 27.12.2023 11:30

16 AYANLAR 10440 16 500 ARSA KONUT ALANI 2.750.000,00TL+KDV 90.000,00TL 27.12.2023 12:00

17 AYANLAR 10441 2 460 ARSA KONUT ALANI 2.300.000,00TL+KDV 90.000,00TL 27.12.2023 14:00

18 AYANLAR 10441 3 460 ARSA KONUT ALANI 2.300.000,00TL+KDV 90.000,00TL 27.12.2023 14:30

19 AYANLAR 10441 4 460 ARSA KONUT ALANI 2.300.000,00TL+KDV 90.000,00TL 27.12.2023 15:00

20 AYANLAR 10441 5 460 ARSA KONUT ALANI 2.300.000,00TL+KDV 90.000,00TL 27.12.2023 15:30

21 AYANLAR 10441 6 500 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 27.12.2023 16:00

22 AYANLAR 10441 7 538,05 ARSA KONUT ALANI 3.000.000,00TL+KDV 90.000,00TL 27.12.2023 16:30

23 AYANLAR 10441 8 500 ARSA KONUT ALANI 2.500.000,00TL+KDV 90.000,00TL 28.12.2023 09:30

24 AYANLAR 10441 9 500 ARSA KONUT ALANI 2.750.000,00TL+KDV 90.000,00TL 28.12.2023 10:00

25 AYANLAR 10441 10 460 ARSA KONUT ALANI 2.300.000,00TL+KDV 90.000,00TL 28.12.2023 10:30

26 AYANLAR 10441 11 460 ARSA KONUT ALANI 2.300.000,00TL+KDV 90.000,00TL 28.12.2023 11:00

27 AYANLAR 10441 12 460 ARSA KONUT ALANI 2.300.000,00TL+KDV 90.000,00TL 28.12.2023 11:30

28 AYANLAR 10441 13 460 ARSA KONUT ALANI 2.300.000,00TL+KDV 90.000,00TL 28.12.2023 12:00

1-Yukarıdaki listede bulunan Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tarihte Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından SATIŞ ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye İştirak etmek isteyenler;

a) Satın almak istedikleri taşınmazın, yukarıda belirtilen geçici teminatını Belediye veznesine yatırılacaktır.

b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve aslı İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),

c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; güncel tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait güncel alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini,

ç) Vekaleten ihaleye gireceklerin güncel noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini ihale saatine kadar Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.

d) Ortak olarak ihaleye katılmak isteyenlerin Noterden yaptıracakları ortaklık sözleşmesi,ikamet belgesi ile kimliklerini getirmeleri ayrıca ortakların tümünün şartnameyi imzalaması mecburidir.

3-Katılımcılar İhale saatinden önce Geçici teminat makbuzu ve istenen evraklar ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelerek şartname imzalayacak ve ihaleye katılım dosyası düzenletecektir.Dosya düzenletmeyenler ihaleye alınmayacaktır.

4-İhale günü yer görme işlemi olmayacağından Katılımcıların satılık arsaların yerini görüp karar verdikten sonra ihaleye katılmaları yararlarına olacaktır.

5-İhalede satın alınan tutar üzerinden %20 oranında KDV ile, Binde 5,69 oranında İhale Karar Pulu Bedeli alınacaktır.Tapu harcı ve yevmiyesi masrafları satın alınan tutar üzerinden alınacak olup, bu tutarlar alıcıya aittir.

6-Taşınmazları İmar Çapı: Parsellerin tümü konut alanında kalmaktadır. İnşaat Tarzı : Ayrık / Kat Adedi : 2(İki) / Su basman Kodu:0.50m / TAKS:0,20 / KAKS,EMSAL: 0,40'dır.

7- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.

8- İhaleye sadece T.C. Vatandaşları katılabilecektir.

9- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İhaleye Katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Kontrol ettirmeleri ve İhale Şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.

11- İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

12- Taşınmazların Tapu Kayıtlarında Antalya Genel İcra Dairesinin icrai Hacizleri vardır. Alıcı tarafından ödeme yapılmasına müteakip tapu devri yapılacak bu ve gelebilecek benzeri haciz ve şerhler tapu devrinden sonra kaldırılacaktır. Taşınmazın Mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir.

İrtibat: 0242 421 30 53 (1230 -1251 veya 1244 dahili)

Mehmet DUMAN