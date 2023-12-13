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Ticaret Bakanlığı Muratbey  Gümrük Müdürlüğünden

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 00:03 Güncelleme 13 Aralık 2023, 07:18
Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 00:00 Güncelleme 13 Aralık 2023, 07:18

T.C.

Ticaret Bakanlığı

Muratbey Gümrük Müdürlüğünden
Müdürlüğümüzce aşağıda adı/soyadı yazılı borçlu adına tanzim edilen 01.12.2023/91556755 sayılı ödeme emri şahsın güncel adres bilgisine rastlanılamadığından 7201 sayılı kanunun 28. ve 29. maddeleri ve cari mevzuat hükümleri çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen nedenlerle şahısların/firmaların belirtilen borcu en geç 15 gün içerisinde Muratbey Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödemesi, aksi halde hakkında 6183 sayılı A.A.T.U.H Kanun çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağının bilinmesi ilanen tebliğ olunur.
TAHSİLİ GEREKEN
FİRMA/ŞAHIS ÜNVANI ÖDEME EMRİNE KONU TAHAKKUK/CK SAYI/TARİHİ-MAHİYETİ
ÜMİT BAŞDEMİRCAN (VN:11378963514) 23341300CK017621:1.639.861,54-TL 89121952 TAHAKKUK:989.741,65-TL 01.12.2023/91556755 TARİH/ SAYILI ÖDEME EMRİ:2.629.603,19-TL
Gecikme Zammı/Faizi tahsilat anında ayrıca hesaplanacaktır.

Basın No: ILN01949625

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