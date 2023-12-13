T.C. İstanbul Anadolu 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/362 Esas 07/12/2023 Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen EYÜP ATEŞ veGÜLAY ATEŞ hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 07/12/2023GAİPLER TC KİMLİK NO: 39565****82

ADI SOYADI: EYYÜP ATEŞ

BABA ADI: OSMAN

ANA ADI: MİHRİYE

DOĞUM TARİHİ : 28/09/1964

DOĞUM YERİ : ERZURUM

İKAMETGAH ADRESİ: RÖSRATH / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

TC KİMLİK NO: 395625***46

ADI SOYADI: GÜLAY ATEŞ

BABA ADI: OSMAN

ANA ADI: MİHRİYE

DOĞUM TARİHİ : 28/09/1964

DOĞUM YERİ : ERZURUM

İKAMETGAH ADRESİ: RÖSRATH / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Basın No: ILN01949447

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