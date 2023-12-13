T.C. İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/350

DAVACI : ARİF BİLGİÇ

DAVALI : LOREDANA RADESCU - 25/08/1976 doğumlu, Targoviste/ Romanya doğumlu, Romanya Uyruklu (anne adı: Maria)

Davacı Arif Bilgiç tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

28/03/2024 günü saat 09:30'da yapılacak olan duruşma gün ve saatinin ve dava dilekçesi ile tensip zaptının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

H.M.K. 122 VE 127. maddeleri gereğince tebliğden itibaren iki hafta içinde cevaplarını H.M.K. 129/2 maddesi gereğince tüm delillerini bildirmek ve dilekçe eklemek, getirtilecekler için bilgileri sunmak zorunda olduğu, cevap verilmemesi halinde HMK 128. maddesi gereğince davacının dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu ile; belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/11/2023

Basın No: ILN01949450

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