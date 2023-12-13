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T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/289

DAVALI : BİLGE YÜCEKÖK - 30184892634 - Rasimpaşa Mahallesi, Söğütlüçayır Sokak, No :1/2 Kadıköy/ İSTANBUL

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınızdan bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK'nun 122 ve 127. Maddeleri gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi mahkemeye ibraz edebileceğiniz, 2 haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez ise davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01949627

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