T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/787 Esas

KARAR NO : 2023/1081

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/06/2023 tarihli ilamı ile 191/1, maddesi gereğince 3 YIL HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b) cezası ile cezalandırılan Celal ve Zeynep oğlu, 01/09/1997 doğumlu, Osmaniye, Düziçi, Yarbaşı Bel./Karacaören mah/köy nüfusuna kayıtlı ŞAHİN GENÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.

3-Hükmün tebliğden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR.12.12.2023

Basın No: ILN01950498

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