BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDEN İLAN

(13 HUKUK DAİRESİ)

ESAS NO :2022/956

KARAR NO :2023/1815

Çanakkale 2 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 20/12/2021 tarih, 2015/534 Esas ve 2021/371 Karar sayılı kararı ile HMK'nın 150. Maddesi uyarınca10/12/2021 tarihi itibariyle davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, davacı Hanımnaz Al vekili Av. Turgut Yenilmez tarafından istinaf edildiği, istinaf incelemesi neticesinde; Dairemizin 05/10/2023 tarih ve 2022/956 Esas, 2023/1815 sayılı kararıyla Çanakkale 2 Asliye Hukuk Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından HMK 353/1-b-1 hükmü gereğince davacı vekilinin istinaf kanun yolu başvurusununesastan reddine karar verildiği, kararımızın davalı Bayram Avcı'nın(Cumhuriyet Mah, Yıldız Caddesi, No:4/2 Kepez/Çanakkale) adresi meçhul kaldığından adı geçen davalı hakkında iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 14/11/2023

Basın No: ILN01950084

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