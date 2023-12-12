Ticaret Bakanlığı Muratbey  Gümrük Müdürlüğünden

Müdürlüğümüzce aşağıda adı/soyadı yazılı borçlu adına tanzim edilen 01.12.2023/91556755 sayılı ödeme emri şahsın güncel adres bilgisine rastlanılamadığından 7201 sayılı kanunun 28. ve 29. maddeleri ve cari mevzuat hükümleri çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen nedenlerle şahısların/firmaların belirtilen borcu en geç 15 gün içerisinde Muratbey Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödemesi, aksi halde hakkında 6183 sayılı A.A.T.U.H Kanun çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağının bilinmesi ilanen tebliğ olunur.