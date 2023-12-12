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T.C.
Ticaret Bakanlığı Muratbey Gümrük Müdürlüğünden
Ticaret Bakanlığı
Muratbey Gümrük Müdürlüğünden
|Müdürlüğümüzce aşağıda adı/soyadı yazılı borçlu adına tanzim edilen 01.12.2023/91556755 sayılı ödeme emri şahsın güncel adres bilgisine rastlanılamadığından 7201 sayılı kanunun 28. ve 29. maddeleri ve cari mevzuat hükümleri çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen nedenlerle şahısların/firmaların belirtilen borcu en geç 15 gün içerisinde Muratbey Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ödemesi, aksi halde hakkında 6183 sayılı A.A.T.U.H Kanun çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağının bilinmesi ilanen tebliğ olunur.
|TAHSİLİ GEREKEN
|FİRMA/ŞAHIS ÜNVANI
|ÖDEME EMRİNE KONU TAHAKKUK/CK
|SAYI/TARİHİ-MAHİYETİ
|ÜMİT BAŞDEMİRCAN (VN:11378963514)
|23341300CK017621:1.639.861,54-TL 89121952 TAHAKKUK:989.741,65-TL
|01.12.2023/91556755 TARİH/ SAYILI ÖDEME EMRİ:2.629.603,19-TL
|Gecikme Zammı/Faizi tahsilat anında ayrıca hesaplanacaktır.
Basın No: ILN01949625
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