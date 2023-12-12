İLAN

T.C.

MUDURNU

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/7 Tereke

Konu : Remzi Dönder Mahkememizden görülmekte olan Tereke(Tespit İstemli) davası nedeniyle;Tereke tespiti istenen Bolu ili, Mudurnu ilçesi, Ekinören Köy nüfusuna kayıtlı, Abdullah ve Fatma oğlu, 20/02/1927 Mudurnu doğumlu, Müteveffa Remzi Dönder'in (T.C. 29026284744) alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01844818

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