T.C.

KIRKLARELİ KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı : 2013/8 Esas 27/11/2023

Konu : İlan hk.

İLAN

Davalı HAŞİME KARATAĞ ( T.C : 330*****106 ) adına 28/02/2024 günü saat 10:40'da Kırklareli Adliyesi Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan, " belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde, geçerli bir özrünüz olmadan Kırklareli Adliyesi Kadastro Mahkemesinde hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz " şerhi ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01949623

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