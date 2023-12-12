T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15195282-2022/966-Ceza Dava Dosyası 08.12.2023

Konu : İlan Metni

İSTANBUL ANADOLU 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN

İLAN KARARI

ESAS NO : 2022/966

KARAR NO : 2023/467

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Mehmet ve Meral oğlu 09/10/1983 Şanlıurfa doğumlu, Şarlıurfa Karaköprü Demircik nüfusunda kayıtlı 44278943348 kimlik numaralı İbrahim KIRAÇ hakkında mahkememize açılan kamu davasının açık yargılaması neticesinde 13/09/2023 tarihinde karar verilmiş olmakla,

Mahkememizin 13/09/2023 tarih 2022/966 Esas 2023/467 Karar sayılı kararı ile, sanık İbrahim KIRAÇ'ın "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 5237 sayılı TCK.nun 158/1-f-son, 168/2, 62/1, 52/2, 5275 sayılı Yasa'nın 106/3, 5237 sayılı TCK.nun 53, 51/1, 51/3, 51/6-7-8 maddeleri uyarınca netice olarak 1 yıl 8 ay hapis ve 600,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 51/1 maddesi uyarınca sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesine, TCK.nun 51/3 maddesi gereğince sanık hakkında 1 yıl süre ile denetim süresi belirlenmesine karar verilmiş olup,

Sanığın adresine çıkarılan tebligatların bila tebliğ dönmüş olması, MERNİS adresinin yıkılmış olması nedeniyle tebliğ yapılamaması üzerine kolluk marifeti ile yapılan adres araştırması sonucunda adresinin de tespit edilememiş olması ve gerekçeli kararın sanığa tebliğinin gerekmesi nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 maddeleri gereğince karar özetinin Türkiye genelinde tirajı 50.000 üstünde olan bir GAZETE İLE İLANEN TEBLİĞİNE,

Aynı kanunun 31. Maddesi gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanak tutulması koşuluyla mahkememizin zabıt katibine yapılacak beyan ile itiraz edilmediği takdirde müteakip muamelelerin ifasına karar verilmiştir.

.Mahkememizkararısanık İbrahim KIRAÇ'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01949389

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