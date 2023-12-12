T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/908 Esas 03/11/2023 İLAN

ESAS NO : 2023/908 Esas

DAVALI : ÖMER UYAR - 29314013766

AMASYA ili, SULUOVA ilçesi, OĞULBAĞI mah/köy, 44 Cilt, 152 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, NUH ve HİMSAT oğlu/kızı, 05/08/1955 dogumlu,

Davacılar ADEM ÇETİN, BAHADIR İNAN, BAHAR İNAN, DİLEK GÖK, DİLEK İNAN, ERAY ÇETİN, HÜSEYİN UYAR, MUSTAFA UYAR, NECLA CAYMAZ, NURAY TARAKCI, PERİHAN ÇETİN, SELMA YARGI, SEVGİ DEMİR, SONGÜL YİĞİTBAŞ, TÜLİN UYAR tarafından davalı ÖMER UYAR aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) ilişkin dava nedeniyle

Müteveffa Hasan Uyar adına kayıtlı İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı Mahallesi, 982 parsel, 38 numaralı bağımsız bölümde ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edilmiş olup, yukarıda isim belirtilen davalı adına tebligat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK.nun 317 ve 318. maddeleri uyarınca ekte gönderilen dava dilekçesi ve eklerine karşı tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde varsa cevaplarınızı, sunmak istediğiniz tüm delillerinizi ve belgelerinizi asıllarıyla birlikte ibraz etmeniz, hangi vakıayı hangi delille ispatlayacağınızı bildirmeniz,aksi takdirde davayı tümden inkar etmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ edilmesi ve Durusma Günü: 19/03/2024 günü saat: 11:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01949420

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