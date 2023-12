İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3) Geminin Genel Özellikleri: a) Geminin Adı : Orhangazi – 1 k) Net Ton : 1.840 b) Geminin Cinsi : Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Feribotu l) Tescil Boyu : 88 m c) Çağrı İşareti : TCCE6 m) Eni : 24 m d) IMO No: : 9378072 n) Derinliği : 8,25 m e) MMSI: : 271000906 o) DWT : 517,70 f) İnşaa Yılı ve Yeri : 19.07.2007/Avustralya p) Makina Adedi : 4 g) Bağlama Kütük No : 1515571 r) Toplam Makine Gücü : 38.621 BHP h) Bağlama Limanı : İstanbul s) Yolcu Kapasitesi : 1200 kişi ı) Tonilato Belge No : İstanbul/25286 j) Gros Ton : 6.133 (Geminin kapasite, Can kurtarma ekipmanları, Sörvey tarihleri, Gemide bulunan belgeler ve sertifikalar ile ilgili bilgiler şartnamede belirtilmiştir.)