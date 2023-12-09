T.C.

IĞDIR

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/178 Esas

DAVALI : MEHMET OĞUZ - TCKN: 46405967708, Arslan ve Şaziye oğlu, 02/03/1966 Iğdır doğumlu.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Katılım Nafakası) davasının yapılan yargılamasında;

Yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Mehmet OĞUZ'un adresi bugüne kadar bulunamadığından dava dilekçesi ile tensip zaptının tebliğ edilemediği anlaşıldığından duruşma günü olan 22/02/2024 günü saat 10.35'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya bir vekil tarafından temsil edilmesi, ibraz etmek istediği, delil listesi ile bilgi ve belgeleri ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize göndermesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01947495

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