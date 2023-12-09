T.C.

ANKARA 15. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2021/176-Ceza Dava Dosyası

Şehri Taş Mermer Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Yetkilisi GOCHA TSITELADZE (1967 doğumlu), hakkında Ankara 15.İcra Ceza Mahkemesi 2021/176 Esas sayılı dosyasından 12/09/2023 tarihli kararıyla 147.330,00 TL Adli Para Cezası ve sanığın Çek Hesabı Açma Yasağı ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Tebligat yapılamayan sanık GOCHA TSITELADZE' a ilgili gerekçeli karar tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN01947820

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