14 KISIM TEKNİK BAKIM ONARIM

Kamera Kayıt Cihazlarının Ve Bunlara Bağlı Ekipmanların Bakım Onarımı Belge Adı Açıklama CCTV (Close Circuit Television) Yetkili Servis Belgesi CCTV (Close Circuit Television) kamera sistemi yapımı, satışı, montaj işleri, sesli ve görüntü duyuru ve cihazlarının kurulumu, montajı işleri yaptığını gösteren yetkili servis belgesi Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. 9 Adet Asansörlerin Bakım Onarımı Belge Adı Açıklama TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TS EN 13015+A1 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TS 12255 Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. Kompanzasyon Panolarının Bakım-Onarım ve Takip Hizmeti Belge Adı Açıklama Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. Og Trafolarının, Ana Dağıtım Panolarının Ve Buna Bağlı Ekipmanlarının Bakım Onarımı Belge Adı Açıklama Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi ISO 14001 Kalite Yönetim Belgesi ISO 45001 Kalite Yönetim Belgesi ISO 10002 Kalite Yönetim Belgesi EKAT Belgesi Firma bünyesinde bulunan Elektrik Teknisyenlerine ait Tıbbi İzole Güç Sistemleri Ve Ameliyathane Kontrol Panellerinin Bakım Onarımı Belge Adı Açıklama Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. Telefon Santralinin Bakım Onarımı Belge Adı Açıklama Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. Merkezi Su Yumuşatma Sistemi ve Rever Osmos (Sterilizasyon) Bakım Onarımı Belge Adı Açıklama Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınmış olmalı (Üretici durumunda olan firmalar için geçerli. ) 2 Adet Su Depolarının Temizliği ve Dezenfeksiyonu, Bakteriyolojik-Kimyasal Testlerinin Yapılması ve Haftalık Klor Ölçümlerinin Yapılması Belge Adı Açıklama Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. Hizmet Yeterlilik Belgesi TS EN ISO 9001:2015 Belgesi 2 adet 1400 KWA, 1 Adet 570 KWA Jeneratörlerin ve Bunlara Bağlı Ekipmanların Bakım Onarımı Belge Adı Açıklama Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. Soğuk Oda Cihazı ve Morg Dolapları Soğutma Grubu Bakım Onarımı Belge Adı Açıklama Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. Kesintisiz Güç Kaynaklarının (UPS) Bakım Onarımı Belge Adı Açıklama İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi TSE TS ISO 45001 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi TS 12643 Hizmet Yeterlilik Belgesi Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. VRF İklim Sistemlerinin Bakım Onarımı Belge Adı Açıklama TS 12850 Hizmet Yeterlilik Belgesi TS 12817 Hizmet Yeterlilik Belgesi TÜRKAK logolu 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. Medikal Gaz Sistemlerinin, Medikal Kuru Hava Kompresörleri, Vakum Pompaları, Oksijen Regülatörü Rampaları ve Bunlara Bağlı Ekipmanların Bakım Onarımı Belge Adı Açıklama Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi Türkiye Makine Mühendisleri Odası tarafından verilen firma bünyesinde bulunan personele ait olmalı (2022 vize onaylı) Makina Bakımcı (Seviye 4) Sertifikası Firma bünyesinde bulunan en az 1 personeli onaylı mesleki yeterlilik belgelendirme kurum ve kuruluşundan onaylı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi ISO 13485:2016 Kalite Yönetim Belgesi Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır. 9 İstasyonlu Pnömatik Tüp Taşıma Sisteminin Bakım Onarımı Belge Adı Açıklama TS 13393 Hizmet Yeterlilik Belgesi Yetkili Teknik Servis Belgesi veya Hizmet Yeterlilik Belgesi Bakım onarım hizmeti verecekleri cihazlarla ilgili bakmakla yükümlü olduğunu gösteren Yetkili Teknik Servis Belgelerini veya Hizmet Yeterlilik Belgelerini ihale dosyalarında sunacaktır.