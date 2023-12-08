DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT DOĞUBAYAZIT ALIŞVERİŞ MERKEZİ İÇERİSİNDE BULUNAN İŞYERLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN

Madde 1. Doğubayazıt Alışveriş merkezi içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 9 adet tapulu iş yeri satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A, 36, 37 maddelerine göre kapalı teklif usulüne göre satılacaktır.

Sıra Bağımsız bölüm Bulunduğu kat M2 Muhammen bedel Geçici teminat İhale tarih ve saati 1 2 Bodrum kat 53,21 ₺308.003,15 ₺9.240,09 21.12.2023 Saat: 14.00 2 3 Bodrum kat 88,93 ₺525.156,15 ₺15.754,68 21.12.2023 Saat: 14.05 3 4 Bodrum kat 99,05 ₺577.727,68 ₺17.331,83 21.12.2023 Saat: 14.10 4 37 2 kat 97,84 ₺835.609,94 ₺25.068,30 21.12.2023 Saat: 14.15 5 38 2 kat 104,08 ₺884.873,59 ₺26.546,21 21.12.2023 Saat: 14.20 6 39 2 kat 103,23 ₺878.162,99 ₺26.344,89 21.12.2023 Saat: 14.25 7 45 2 kat 111,78 ₺945.663,66 ₺28.369,91 21.12.2023 Saat: 14.30 8 46 2 kat 107,11 ₺908.794,88 ₺27.263,85 21.12.2023 Saat: 14.35 9 47 2 kat 212,24 ₺1.801.965,17 ₺54.058,96 21.12.2023 Saat: 14.40 ₺7.665.957,22

Yukarıdaki tabloda niteliği, tapu bilgileri ve diğer özellikleri belirtilen Doğubayazıt Belediyesine ait taşınmazlar Doğubayazıt Belediye Başkanlığınca 21.12.2023 Perşembe günü Saat 14:00' da Belediye İhale Salonunda ihale ile satılacaktır. Taşınmaz mal satış şartnamesi 500,00 TL (Beş yüz TL) karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

Madde 2. Taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda tabloda gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelin en az %3'ü(yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

Madde 3. İstenen Belge Ve Bilgiler

Katılımcılardan istenen belgeler

Kanuni ikametgâha sahip olunması

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi bulunması gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığını gösterir alındı.

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İhaleye katılacak isteklilerin Belediyeye borcu olmadığına dair; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yok yazısını komisyona sunmaları gerekmektedir.

Satış peşin olarak yapılacak olup, ihale uhdesinde kalan kişiler kendisine yapılan tebliğde verilen süre içerisinde ödemeyi Belediyenin göstereceği hesaba yapacaklardır. İhaleye katılan istekliler geçici teminat tutarını yatırmak koşuluyla birden fazla iş yeri hakkında teklif verebilecektir. İhale sonucu oluşacak Tapu devir masrafları, karar pulu, damga vergisi ve sözleşme bedeli ihale alıcısına aittir. İhaleye katılacak istekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapalı Teklif Usulü gereğince teklif sunacaktır. Ödeme sözleşme imzalama süresi içerisinde gerçekleşirse kesin teminat alınmayacaktır. Aksi takdirde Satış tutarının %6 'sı oranında Kesin teminata hükmedilecektir. 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı sözleşme yapılmış ise feshedilerek kesin teminatı irat kaydolunur. İlgili kurala uymayanlar hiçbir hak iddia edemezler. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonu İsteklilerin ibraz ettikleri belgelerin tam ve doğru olduğunu kontrol eder, belgeleri eksik ya da şartnameye uygun olmayan isteklilerin açık artırmaya katılamayacakları tutanakla kayıt altına alınır. İhaleye iştirak edecek isteklilerin, en geç ihale günü saat 14.00' a kadar Belediye Başkanlığı toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhtilaf vukuunda Doğubayazıt Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Doğubayazıt Belediye Başkanlığından İlan Olunur.

Basın No: ILN01947527

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